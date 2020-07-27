В Тюмень везут тонны отравленной клубники из Киргизии

Продавцы уверяют, что ягоды были выращены в экологически чистых районах Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцы обеспокоены тем, что в регион из Киргизии везут тонны клубники и малины сомнительного качества. Об этом горожане рассказали URA.RU. По их словам, ягоды продают дешевле, чем на местных рынках, но содержание нитратов в них — в разы превышают все допустимые нормы.

«Местные дельцы рекламируют в соцсетях ягоды, которые привезли якобы из Киргизии. Мол, там у них свои поля, где они выращивают клубнику и малину. Просят тысячу рублей за ящик, в котором 3 килограмма. Многие „клюют“ на низкую цену, и берут по две-три коробки за раз. Мы тоже взяли на пробу. Решили, на всякий случай, проверить ягоды на нитраты и ужаснулись: там показатели по вредным веществам просто зашкаливают. В итоге, ягоды пришлось просто выбросить», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

Тюменцы также добавили, что на стационарных городских рынках «ягоду из Киргизии» подпольные предприниматели не продают: торгуют либо через интернет, либо «с колес». О том, где и когда будет работать очередная машина по продаже клубники, сообщают покупателям через мессенджеры.

Получить оперативный комментарий в тюменском управлении Роспотребнадзора URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.