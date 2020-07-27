Жириновский призвал россиян не ездить за границу

Россиянам не нужно торопиться выезжать за рубеж, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам стоит воздержаться от поездок за границу, чтобы не создавать угрозу возникновения в РФ новых вспышек коронавируса. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Свое заявление он опубликовал в Telegram.

«Не советую никому ехать за рубеж — опять там застрянете. А те кто проскочат — в Россию привезут заразу», — написал лидер партии ЛДПР. Жириновский отметил, что в настоящее время велик риск начала второй волны коронавируса.

В ряде европейских стран снова фиксируются вспышки COVID-19, добавил Жириновский. По его данным, Франция, Испания и Великобритания вновь начинают вводить ограничения на передвижение. Поэтому туристам из России не стоит торопиться с путешествиями, заключил Жириновский.

Ранее сообщалось, что России частично открывает границы с 1 августа. Авиасообщение будет восстановлено с Великобританией, Турцией и Танзанией, напоминает RT. Позднее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов рассказал, что страны Европы будут готовы принимать россиян после того, как заболеваемость COVID-19 в РФ снизится вдвое.