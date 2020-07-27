Экономисты дали три совета россиянам после обвала рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Снижение спроса на рублевые облигации и отсутствие свободных денег у инвесторов привели к тому, что курс евро поднялся выше 84 рублей — впервые с апреля. Однако россиянам не стоит спешить обменивать накопления в европейской валюте, считают опрошенные URA.RU экономисты.

По мнению экономиста Константина Селянина, россиянам не следует менять накопления в евро на рубли, если изначально это не планировалось. «Все зависит от того, для чего эти евро были куплены. 1. Если это средство сбережения, так пусть остаются, так как это помогает защититься от риска девальвации. 2. Если это было приобретено на отпуск, который собирались провести в Европе — тем более надо оставлять. 3. Если срочно понадобились деньги, то значит чуть-чуть повезло. Тут никаких специальных действий из-за этого делать не стоит», — сказал URA.RU Селянин.

Селянин считает, что повышение курса евро незначительно скажется на жизни россиян. «Мы импортируем [товаров] чуть меньше в евро, чем в долларах. Это приведет к небольшому удорожанию в сравнении с другими импортными товарами, которые в долларах оплачиваются, на 3-5%. Это те поставки, которые идут из Европы», — подчеркнул экономист.

Заслуженный экономист РФ Андрей Марголин считает, что рубль теряет позиции к евро по нескольким причинам. «Растет спрос на валюту (евро — прим.ред.) в силу необходимости выплат дивидендов иностранным инвесторам. Санкции. Свободных денег у инвесторов не много, и спрос на рублевые облигации ниже, чем был в докризисное время», — объяснил собеседник агентства. При этом доллар также слабеет к евро из-за негативных событий, которые происходят в США, пояснил Марголин. Он подчеркнул, что увеличение курса евро не будет долгосрочным.