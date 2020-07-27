Мэра из ХМАО подозревают в махинациях в сфере ЖКХ

Депутат из Тюмени попросил генпрокуратуру проверить мэра из ХМАО, который, по его мнению, может нарушать закон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэра Нягани Ивана Ямашева и руководство «Няганской ресурсоснабжающей компании» («НРК») подозревают в том, что они занимаются махинациями в сфере ЖКХ и участвуют в незаконном бизнесе. Об этом URA.RU рассказал депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

«Глава города, приняв решение о банкротстве АО „НЭРС“ (эта компания раньше обслуживала системы теплоснабжения Нягани и котельные — ред.) и заведомо зная о передаче всех объектов теплоснабжения в распоряжение „Няганской ресурсоснабжающей компании“, на протяжении девяти месяцев эксплуатирует взрывопожароопасные объекты на территории города без законных на то оснований», — рассказал Левченко. Депутат добавил, что направил в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова письмо с просьбой проверить деятельность главы города и коммунальной компании. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что обращение уже поступило в ведомство.

По мнению Левченко, имущество АО «НЭРС» было передано в «НРК» (после расторжения контракта) с нарушениями закона, а именно, «НРК» не оформило лицензии и разрешения на эксплуатацию котельных. Несмотря на это, компания начала продавать жителям Нягани свои услуги по ценам, установленным региональной службой по тарифам.

«Я прошу прокуратуру проверить изложенные факты на предмет наличия в действиях главы города Нягани (Ивана Ямашева — ред.) и руководства „НРК“ состава преступления, а именно: осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, когда таковая обязательна», — сообщил Левченко.

Получить комментарий Ивана Ямашева на момент публикации новости не удалось — чиновник не ответил на звонки журналиста URA.RU. Дозвониться не удалось и до «НРК» — ни по одному из указанных номеров телефона не ответили.

Ранее URA.RU писало, что компания, которая раньше занималась поставкой тепла в Нягани (АО «НЭРС»), задолжала своим контрагентами, налоговым органам и негосударственным фондам более 700 миллионов рублей. Затем туда на руководящую должность ушел вице-мэр Нягани Виктор Манухин, в квартире которого нашли бордель с проститутками. Компания была признана банкротом.