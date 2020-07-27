Глава Пермского края решил достроить зоопарк

Строительство зоопарка в январе было приостановлено Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о том, что пермский зоопарк должен быть достроен. Глава региона проинспектировал скандальную стройку, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Строительство зоопарка было временно приостановлено в январе этого года. По факту хищения денег при возведении объектов возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сейчас работы на 9 объектах не ведутся, поскольку они признаны аварийными, возведение остальных продолжается, отметил Махонин. «Безусловно, кто виновен во всем этом — следствие разберется, а нам с вами надо всю волю собрав в кулак, сделать все, чтобы зоопарк был достроен», — обратился Махонин к министру строительства Пермского края Андрею Колмогорову и представителю компании-подрядчика «РЖДСтрой».

Уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство зоопарка, было возбуждено в августе прошлого года. Обвиняемыми по уголовному делу проходят руководитель проекта АО «РЖД Строй» Илья Козырев и экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский. Оба сейчас находятся под стражей. Возможный ущерб, причиненный краевому бюджету, оценивается в сумму 1,8 млрд рублей.

На минувшей неделе суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела — финансового директора ООО «Стуз» Артема Юрьева. «Стуз» являлось субподрядчиком при строительстве зоопарка. Следствие считает, что через нее могли выводиться, а затем обналичиваться деньги, выделенные на стройку. URA.RU писало, что Юрьев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.