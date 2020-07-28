Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяты топор и ножи

Дегтярев отметил, что защищать однопартийца абсолютно нормально, но каждый должен заниматься своим делом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На несанкционированном митинге, прошедшем в Хабаровске в субботу, 25 июля, полиция изъяла топор и ножи. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос», — написал Дегтярев в своем Instagram.

По его словам, он с уважением относится к тем, кто выходит на митинги, чтобы поддержать бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Дегтярев отметил, что защищать однопартийца абсолютно нормально, но каждый должен заниматься своим делом. По его словам, он будет продолжать «хорошие дела», которые наметил Фургал. Он также призвал своих подписчиков «оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга».

Митинг, прошедший в Хабаровске 25 июля, по сообщению мэрии, собрал 6,5 тысяч человек. Дегтярев передавал о 10 тысячах участников.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 годах, передает RT. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги. А Михаил Дегтярев заявил, что в ходе акций могут осуществляться провокации.