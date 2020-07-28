В свердловском городе пытались выкрасть тело умершего от COVID

Могилу пытались раскопать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Тело погибшего от коронавируса жителя Краснотурьинска перепутали в морге. Родным попытались выдать другого покойника. При этом тело ранее похороненного по ошибке краснотурьинца пытались выкопать из могилы. Об этом сообщает сообщество «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 27 июля на новое карпинское кладбище приехали 4 человека на машине скорой помощи. Охранник кладбища спросил, что им нужно, на что они заявили, что будут выкапывать тело. Никаких документов на эксгумацию у них не было, при этом они сказали, что „разрешение дал главврач карпинской больницы Штах Е.В“. В этой могиле, на которой стоит крест с именем и фотографией Алексеева Виктора, на самом деле захоронен 64-летний краснотурьинец Станислав Еремеев, погибший в Карпинской больнице», — цитирует сообщество рассказ дочери умершего Марии Мешковой.

Ранее она жаловалась, что 25 июля вместе с матерью приехала в морг, чтобы забрать гроб с телом отца и похоронить его, но вместо этого им выдали тело чужого мужчины в одежде отца. По словам девушки, после обращения в правоохранительные органы ей удалось получить разрешение на эксгумацию похороненного по ошибке отца, однако могила оказалась наполовину раскопанной. Родственники умершего планировали всю ночь дежурить у могилы, чтобы избежать похищения тела. Оперативно связаться с ними не удалось.

Оперативно получить комментарии главного врача Карпинской больницы Евгения Штаха не удалось — в приемной заявили, что он занят. В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области заявили, что не комментируют ситуацию.