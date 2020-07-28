27 июля 2020

Пригожина шокировал уход Тимати из Black Star

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, валерия, траурная церемония, пригожин иосиф, малинин александр
Пригожин отметил, что не представляет лейбл без Тимати Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он в ужасе от ухода артиста Тимати (Тимура Юнусова) из лейбла Black Star. Об этом он сообщил журналистам.

«У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе», — приводит радио Sputnik слова Пригожина.

Продюсер связал уход Тимати с пандемией коронавируса, которая, по его мнению, изменила многие обстоятельства жизни. Пригожин отметил, что не представляет лейбл без Тимати. «Вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю. Их фронтменом был Тимати», — добавил он.

Тимати заявил об уходе из Black Star в понедельник, передает «Дни.ру». Музыкант написал в своем Instagram, что точно знает, что хочет делать дальше. По словам Тимати, ему известно, «как снова, начав камерно, при желании превратиться в гиганта». Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе в сети бургерных, картингов и автомоек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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