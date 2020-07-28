Пригожина шокировал уход Тимати из Black Star

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он в ужасе от ухода артиста Тимати (Тимура Юнусова) из лейбла Black Star. Об этом он сообщил журналистам.
«У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе», — приводит радио Sputnik слова Пригожина.
Продюсер связал уход Тимати с пандемией коронавируса, которая, по его мнению, изменила многие обстоятельства жизни. Пригожин отметил, что не представляет лейбл без Тимати. «Вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю. Их фронтменом был Тимати», — добавил он.
Тимати заявил об уходе из Black Star в понедельник, передает «Дни.ру». Музыкант написал в своем Instagram, что точно знает, что хочет делать дальше. По словам Тимати, ему известно, «как снова, начав камерно, при желании превратиться в гиганта». Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе в сети бургерных, картингов и автомоек.