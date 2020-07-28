Теперь жителям Ямала разрешено заниматься в спортивных залах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО сняло запрет на посещение фитнес-центров и бассейнов, который был введен из-за пандемии коронавируса. С 28 июля ямальцам вновь разрешено ходить в государственные и частные спортивные залы. Об этом сообщили в администрации округа.

«Открытие спортзалов согласовано с ямальским управлением Роспотребнадзора. Работать будут все учреждения физкультуры и спорта, при этом загрузка и режим работы будут соответствовать нынешней эпидемиологической ситуации в регионе — будет действовать ряд ограничений и профилактических мер», — заявила глава оперативного штаба ЯНАО, вице-губернатор Татьяна Бучкова. Несмотря на снятый запрет, заведения по-прежнему нельзя посещать несовершеннолетним.

Все фитнес-клубы и бассейны будут обязаны следить за температурой и самочувствием работников и посетителей. Сотрудников обяжут носить маски и перчатки, а залы будут работать с частичной загрузкой. «Загрузка объектов не должна превышать 25% пропускной способности. Но при этом одновременно в помещении может находиться не более 20 человек, включая всех инструкторов и занимающихся», — пояснил первый замдиректора департамента по физической культуре и спорту Алексей Щелконогов.

Кроме того, послабление получили профессиональные спортсмены ЯНАО. Члены сборных команд округа и кандидаты в сборные смогут организованно выезжать на спортивные мероприятия за пределы Ямала «на основании вызова министерства спорта России».

Власти отмечают, что открытие спортзалов происходит в рамках первого этапа снятия карантина. Перейти ко второму этапу руководство ЯНАО обещает, когда это позволит сделать обстановка с коронавирусом.

ЯНАО продолжает с каждым днем отдаляться от снятия карантина. В регионе ежедневно заболевает больше 100 человек, из-за чего коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе уже долгое время равен 1,01. По этой причине ямальские власти пока не могут перейти ко второму этапу снятия ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа. По последним данным, в ЯНАО известно о 10 537 случаях коронавируса.