Пермяки вместе с коммуналкой заплатили за снег и дождь

Атмосферные осадки были включены в расчет за коммунальные услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители города Чусового (Пермский край) несколько лет оплачивали атмосферные осадки, которые были включены в плату за услуги водоотведения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФАС по Пермскому краю. Внимание антимонопольного органа привлекло муниципальное предприятие «Горводоканал», заключившее с абонентами договоры на водоснабжение и водоотведение.

Коммунальщики включили в стоимость расчетов нагрузку на сети из-за выпадения дождя и таяния снега. Таким образом плата за коммуналку для потребителей увеличивалась. «Величина в размере 25%, на которую согласно договорам с „Горводоканалом“ увеличивался объем сточных вод, была рассчитана непонятным нам способом и годами не менялась. Потребители коммунальных услуг в Чусовом могли на протяжении нескольких лет необоснованно переплачивать за услуги водоотведения», — отметил замначальника отдела контроля монополистической деятельности краевого УФАС Павел Литвинов.

Сейчас краевое УФАС устанавливает точную сумму переплаты за коммунальные услуги. Антимонопольщики усмотрели в действиях МУПа признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Предприятие должно прекратить навязывать потребителям незаконные условия договора холодного водоснабжения и водоотведения. В случае, если оно не исполнит предписание УФАС до 24 августа, в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело, а материалы проверки — переданы в правоохранительные органы.

Получить комментарий и. о. директора МУП «Горводоканал» Павла Дерягина по телефону не удалось. В его приемной пояснили, что он отсутствует на рабочем месте. В пресс-службе администрации города Чусового на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.