Решение об отставке Цветкова принято, но указ еще не опубликован Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала пандемии коронавируса в России свои посты покинули 11 министров здравоохранения, выяснило URA.RU. Очередным отставником станет глава свердловского минздрава Андрей Цветков, сообщили источники URA.RU. Но пока указ о прекращении его полномочий не подписан.

URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение заменить главу регионального минздрава Андрея Цветкова на главврача ДГКБ №9 Андрея Карлова. Регион удерживает второе место по стране по приросту новых пациентов с коронавирусом, уступая по этому показателю только Москве, а в федеральный центр поступает большое количество жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.

С марта прекратили полномочия главы министерств здравоохранения еще десяти регионов:

1. Амурская область — Евгений Жарновников;

2. Астраханская область — Федор Орлов;

3. Забайкальский край — Валерий Кожевников;

4. Республика Коми — Дмитрий Березин;

5. Нижегородская область — Александр Смирнов;

6. Саратовская область — Наталья Мазина;

7. Ставропольский край — Виктор Мажаров;

8. Омская область — Дмитрий Вьюшков;

9. Тверская область — Максим Максимов;

10. Ульяновская область — Сергей Панченко;

Все отставки проведены в период с марта по июль, однако не во всех случаях было озвучено, что уход министра связан с провалами при борьбе с коронавирусом.