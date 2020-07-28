С начала пандемии коронавируса в России свои посты покинули 11 министров здравоохранения, выяснило URA.RU. Очередным отставником станет глава свердловского минздрава Андрей Цветков, сообщили источники URA.RU. Но пока указ о прекращении его полномочий не подписан.
URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение заменить главу регионального минздрава Андрея Цветкова на главврача ДГКБ №9 Андрея Карлова. Регион удерживает второе место по стране по приросту новых пациентов с коронавирусом, уступая по этому показателю только Москве, а в федеральный центр поступает большое количество жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области.
С марта прекратили полномочия главы министерств здравоохранения еще десяти регионов:
1. Амурская область — Евгений Жарновников;
2. Астраханская область — Федор Орлов;
3. Забайкальский край — Валерий Кожевников;
4. Республика Коми — Дмитрий Березин;
5. Нижегородская область — Александр Смирнов;
6. Саратовская область — Наталья Мазина;
7. Ставропольский край — Виктор Мажаров;
8. Омская область — Дмитрий Вьюшков;
9. Тверская область — Максим Максимов;
10. Ульяновская область — Сергей Панченко;
Все отставки проведены в период с марта по июль, однако не во всех случаях было озвучено, что уход министра связан с провалами при борьбе с коронавирусом.