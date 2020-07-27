Губернатор Евгений Куйвашев и главврач ДГКБ №9 Андрей Карлов на открытии отделения восстановительного лечения в 2017 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выбрал кандидата на пост нового главы министерства здравоохранения Свердловской области, сообщил источник URA.RU в окружении главы региона. Андрея Цветкова на посту может сменить главный врач ДГКБ №9 Андрей Карлов.

По данным собеседника агентства, кандидатура Андрея Карлова проходит согласование в Москве, в столице сегодня работают губернатор Евгений Куйвашев и замгубернатора Павел Креков, который последние четыре месяца выступает основным спикером по теме борьбы с коронавирусом. Павел Креков не ответил на звонок URA.RU, представитель правительства подтвердил, что он находится в Москве. Карлов ответил на звонок журналиста, но сообщил что тот ошибся номером.

Андрею Карлову 58 лет, он работал в ДГКБ №9 с 1989 года, специализируясь на детской хирургии. В 2006 году назначен главврачом больницы.

URA.RU сообщало, что согласовать кандидата на пост нового главы свердловского минздрава должен профильный федеральный министр Михаил Мурашко. Он посещал Екатеринбург 16—17 июля и публично критиковал региональный минздрав, а позже в выходной день провел несколько неофициальных встреч с высокопоставленными врачами.

Вскоре после визита министра стало известно о том, что от действующего главы минздрава уходят заместители — Ирена Базите и Олег Рейтблат.

Слабые позиции министра Андрея Цветкова объясняют рядом факторов. Регион удерживает второе место по стране по приросту новых пациентов с коронавирусом, уступая по этому показателю только Москве, а в федеральный центр поступает большое количество жалоб на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области. Кроме того, министр не смог выстроить отношения в профессиональном сообществе и у него есть достаточно недоброжелателей, не согласных с методами его работы.

Министр Андрей Цветков, по данным URA.RU, находится на больничном. Он не ответил на звонок URA.RU