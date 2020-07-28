Текслер меняет строителей главного храма Челябинска

Алексей Текслер принял решение по главному храму Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На строительство нового кафедрального собора в Челябинске, будущего главного храма областного центра в начале августа выйдут новые подрядчики. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера. По словам источника, Текслер недоволен затягиванием сроков, и распорядился не только сменить застройщика, но и провести аудит расходов на объект.

«Этот культовый объект, который должен украсить Челябинск, строится уже семь лет. Камень заложили, когда регионом руководил Михаил Юревич, — напомнил URA.RU источник. — Строили местные, и не на свои. Текслера не устраивает непрозрачность расходов и темпы работ. Принято решение застройщиков сменить».

Строительство ведет фирма «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Для ведения финансов стройки в начале 2014 года Иванов создал фирму «Альфаблаговест». Средства на храм собираются через специальный счет Челябинской епархии. Аудит расходов фирмы Иванова областные власти ранее не проводили, хотя строительство с этапа закладки первого камня находится под личным патронажем первого лица региона.

Как отметил источник, у Текслера фирма Иванова не вызывает доверия. На строительстве вспомогательного здания к Челябинскому театру оперы и балета, одного из объектов к саммитам ШОС и БРИКС, были похищены средства. Работы вел «Альфастрой», возбуждено уголовное дело. «Новые строители на храме будут местные и станут тратить свои средства, до 150 млн в год. Текслер убедил крупный бизнес вкладываться в Челябинск, чего не мог добиться прежний губернатор Борис Дубровский», — сообщил URA.RU источник.

Инсайдер не стал уточнять, кто именно займется храмом. Среди бизнесменов, кто мог бы потянуть такое строительство — Александр Аристов («Ариант»), Игорь Зюзин («Мечел»), Игорь Алтушкин (РМК). Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков сообщил URA.RU, кого ждут на новом храме.

«Мы ждем захода РМК, — сообщил Шестаков. — „Альфастрой“ покидает объект. РМК должна завести на строительство свою фирму». Как отметил секретарь епархии, уже выполнено 75% работ. В РМК от комментариев воздержались.

До 1931 года Христорождественский собор был главным православным храмом Челябинска и находился там, где сейчас стоит оперный театр. В 1932 году собор снесли. Спустя 80 лет было решено возродить храм, для этого выбрали площадку на улице Салавата Юлаева.