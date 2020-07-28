27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020

В Тюмени из-за сокращения бюджета заморозили скандальный проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Овраг, на месте которого планируют построить общежитие университета. Здание ФНС и здание ФСБ., овраг, лог, река тюменка
Строительство студенческого кампуса отложили Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В Тюмени заморозили скандальный проект по строительству студенческого кампуса в логе реки Тюменки — планировалось потратить 3,8 млрд рублей. Проект отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и последующих корректировок регионального бюджета. Об этом в интервью заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Пока строительство кампуса приостановлено. Мы сейчас смотрим наши доходы», — сообщил глава региона в интервью изданию 72.ru. По его словам, проект развития университетов в регионе будет корректироваться в соответствии новой образовательной программой Министерства науки и образования, которая пока не опубликована. «Исходя из этого, мы определим приоритеты и объекты, которые надо развивать в инфраструктуре наших университетов», — пояснил Александр Моор. Также он отметил, что строительство общежитий для студентов продолжится.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские активисты выступили против застройки кампуса лога и выступили за его сохранение в первозданном виде. В ноябре 2019 года губернатор Александр Моор заявил, что кампус все равно будет построен. В январе 2020 года активисты добились отмены закупки на строительство проекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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