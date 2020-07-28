В Тюмени из-за сокращения бюджета заморозили скандальный проект

Строительство студенческого кампуса отложили Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Тюмени заморозили скандальный проект по строительству студенческого кампуса в логе реки Тюменки — планировалось потратить 3,8 млрд рублей. Проект отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и последующих корректировок регионального бюджета. Об этом в интервью заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Пока строительство кампуса приостановлено. Мы сейчас смотрим наши доходы», — сообщил глава региона в интервью изданию 72.ru. По его словам, проект развития университетов в регионе будет корректироваться в соответствии новой образовательной программой Министерства науки и образования, которая пока не опубликована. «Исходя из этого, мы определим приоритеты и объекты, которые надо развивать в инфраструктуре наших университетов», — пояснил Александр Моор. Также он отметил, что строительство общежитий для студентов продолжится.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские активисты выступили против застройки кампуса лога и выступили за его сохранение в первозданном виде. В ноябре 2019 года губернатор Александр Моор заявил, что кампус все равно будет построен. В январе 2020 года активисты добились отмены закупки на строительство проекта.