Свердловский замгубернатора намекнул на отставку министра

Павел Креков косвенно подтвердил информацию об уходе главы минздрава Андрея Цветкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков косвенно подтвердил информацию об отставке министра здравоохранения региона Андрея Цветкова. Креков прокомментировал данную тему в ходе брифинга после заседания оперативного штаба по противодействию пандемии коронавируса.

«Андрей Игоревич — опытный руководитель, он много сделал для развития учреждения, где работал главврачом (противотуберкулезный диспансер — прим.ред.), и системы здравоохранения региона в целом, — заявил Креков. — Такого рода решения принимаются руководителем региона, в ближайшее время о них станет известно. Я предвосхищать их не буду — это прерогатива главы региона».

Информация о возможной отставке Цветкова появлялась в паблике уже давно — накануне URA.RU стало известно о том, что свердловские губернатор Евгений Куйвашев и замгубернатора по соцвопросам Павел Креков согласовывают в Москве новую кандидатуру на пост главы регионального минздрава — главного врача ДГКБ №9 Андрея Карлова.