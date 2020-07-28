27 июля 2020

Свердловский замгубернатора намекнул на отставку министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, креков павел, цветков андрей
Павел Креков косвенно подтвердил информацию об уходе главы минздрава Андрея Цветкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков косвенно подтвердил информацию об отставке министра здравоохранения региона Андрея Цветкова. Креков прокомментировал данную тему в ходе брифинга после заседания оперативного штаба по противодействию пандемии коронавируса.

«Андрей Игоревич — опытный руководитель, он много сделал для развития учреждения, где работал главврачом (противотуберкулезный диспансер — прим.ред.), и системы здравоохранения региона в целом, — заявил Креков. — Такого рода решения принимаются руководителем региона, в ближайшее время о них станет известно. Я предвосхищать их не буду — это прерогатива главы региона».

Информация о возможной отставке Цветкова появлялась в паблике уже давно — накануне URA.RU стало известно о том, что свердловские губернатор Евгений Куйвашев и замгубернатора по соцвопросам Павел Креков согласовывают в Москве новую кандидатуру на пост главы регионального минздрава — главного врача ДГКБ №9 Андрея Карлова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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