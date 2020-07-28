В Москве сообщили о минировании редакции «Комсомольской правды»

На месте работает полиция (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные сообщили о минировании редакции издания «Комсомольская правда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные сообщили о минировании здания «Комсомольской правды», — пишет агентство. В настоящее время на месте работает полиция.

Обновлено в 14:55 (московское время): главный редактор «Комсомольской правды» Евгений Сунгоркин подтвердил URA.RU информацию о возможном минировании. По его словам, в момент поступления сообщения он не находился в офисе газеты. Была проведена эвакуация сотрудников, однако, по его данным, они уже вернулись на рабочие места.

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