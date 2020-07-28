Туроператоры: куда хотят полететь россияне вместо Мальдив и Кореи

В ближайшее время россияне могут выбирать между Турцией, Великобританией и Танзанией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Эксперты туристической отрасли России скептически относятся к инсайдам о скором открытии границ Мальдив и Южной Кореи. При этом опрошенные URA.RU игроки туриндустрии считают, что нужно радоваться тому, что есть и ждать официальной информации.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет полеты за границу с 1 августа — первыми странами стали Турция, Великобритания и Танзания, напоминает RT. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о скором возобновлении полетов в Южную Корею, на Мальдивы, а также в ОАЭ и Венгрию.

«Жители Москвы отдают предпочтение средиземноморским и черноморским курортам — Кипр, Греция, Болгария Италия. Жители Сибири и Дальнего Востока любят Таиланд, Китай и Корею», — заявил URA.RU первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

При этом эксперты предлагают дождаться официальных заявлений. «Предположений очень много, но гадать можно сколько угодно. Стоит дождаться официальной информации. В любом случае, это будут страны с нормальной эпидемиологической ситуацией и готовые принимать наших туристов. А пока речь идет о Турции [Великобритании и Танзании] — с 10 августа ожидаем уже увеличения количества рейсов, чартерного авиасообщения с курортами», — заявил URA.RU эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. Он не исключил, что с середины августа помимо вылетов из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону могут появиться иностранные рейсы из екатеринбургского Кольцово.

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