Курганское кафе работает, как предмет интерьера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане участок земли возле торгового центра «Пушкинский» бесплатно и без конкурса предоставлен предпринимателю Андрею Попову. Соответствующее постановление администрации Кургана передали в распоряжение URA.RU источники знакомые с ситуацией.

«Уверен, почти все предприниматели захотели бы на таких же условиях получить земельный участок в центре города. При этом даже аренду не надо платить в бюджет Кургана. Предоставление этого не предусматривает. Видимо, городу не нужны деньги», — пояснил инсайдер.

В документе говорится, что земля (134 м2) в районе здания по адресу ул. Пушкина, 49а, предоставлена Попову «для размещения элементов благоустройства территории». Срок предоставления — на 5 лет. Документ ссылается на Земельный кодекс и постановление Правительства РФ (№1300).

По мнению источника, на указанном участке сейчас располагается кафе быстрого питания и магазин фастфудной продукции. При этом, согласно постановлению Правительства РФ, бесплатно муниципальная земля может предоставляться «под элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений».

В открытом доступе на сайте администрации документ не размещен. В пресс-службу мэрии направлен запрос по поводу оснований для выделения участка и возможности размещения там пункта питания. На момент публикации ответа не поступило. Получить комментарии Андрея Попова URA.RU не удалось. По номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, он не ответил.

Бизнесмена все чаще стали называть близким к мэру Андрею Потапову, наблюдая, что компания ООО «Новый рынок», где Попов является учредителем, заходит на проект по реконструкции Центрального рынка и организации ярмарок в Кургане. Ранее URA.RU писало, что Центральный рынок в Кургане ждет реконструкция. Из-за этого предприниматели перемещаются на Некрасовский рынок, который находится в другой части города. За место начались разборки в стиле 90-х — неугодных пока просят просто уйти, предлагая переговорить с авторитетами.

Курганские предприниматели обратились в областное УФАС с просьбой проверить законность соглашения мэрии с АО «Курганский центральный рынок». Организация берет деньги с владельцев павильонов на Некрасовском рынке, когда-то принадлежащих лидеру ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову.

Курганский бизнесмен бесплатно получил землю в центре Скрин предоставлен читателем URA.RU