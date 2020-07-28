Больница Екатеринбурга закупила бесполезный препарат против COVID

Японские исследователи сообщили, что препарат «Авифавир» не помогает при коронавирусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Клиническая больница № 24 Екатеринбурга закупила на 10 млн рублей препарат «Авифавир» от коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. По данным экспертов, данное лекарство не помогает при борьбе с инфекцией COVID-19.

Медучреждение опубликовало три тендера с 18 июня по 7 июля каждый по 3,3 млн рублей. Закупка осуществлялась для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации у единственного поставщика. Название компании-подрядчика в документации тендера не указывается.

Получить оперативный комментарий у главврача ЦГКБ №24 Алексея Малинкина не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом агентства отметил спорность эффекта препарата. «„Авифавир“ воспроизвели из „Фавипиравира“, который был синтезирован в Америке. Он потом разрабатывался в Японии как противогриппозный препарат, но не пошел. В Японии исследователи недавно сообщили, что он не действует при коронавирусе. Препарат, в лучшем случае, очень слабый. Это такое лекарство, которое используют, и в то же время уверенности в его эффекте нет. Его производят в России, значит средства переводят из одного кармана в другой. Чем-то людей лечить надо. Когда ничего нет хорошего, то лечат, чем придется», — уточнил он.

Профессор уточнил, что «Авифавир» противопоказан беременным. «Если женщина будет употреблять его, не зная о своей беременности, то это может причинить тяжелейший вред плоду — уродство у ребенка», — сообщил он.

Ранее в Роспотребнадзоре раскритиковали препарат «Триазавирин», который якобы способен справиться с коронавирусом. Уральские фармацевты даже предлагали его в качестве помощи Китаю в борьбе со вспышкой COVID-19.