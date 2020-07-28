Конфликт произошел из-за соцсетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Карсноуральске Свердловской области подростки избили сверстницу. Видео расправы над девочкой сняли сами участники инцидента и выложили в сеть.

Видеозапись, где подростки избивают школьницу руками, ногами и палкой, а также грозят ее «подвесить на дереве» разместил паблик Lifedd в соцсети «ВКонтакте». В полиции сообщили, что инцидент произошел 22 июля. Причиной конфликта якобы стали оскорбления в соцсетях. Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции установили всех участников избиения.

«Учащуюся 6-го класса избивали два мальчика и две девочки, учащиеся 4—7-х классов. Девочку вызвали в кусты, и там ей устроили, что называется, „показательную порку“. Вместе с драчунами были еще две девочки, которые по очереди снимали происходящее. А затем одна из них выложила весь этот „киношедевр“ в интернет, чтобы показать, какие они крутые и хозяева этой территории», — рассказал Горелых

Он уточнил, что пострадавшая девочка не получила существенных травм и госпитализация ей не потребовалась. Все обидчики вместе с родителями были приглашены в полицию. Законные представители подростков получили административные протоколы за ненадлежащее воспитание. Дети — поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Также планируется направить в суд документы о направлении четырех подростков в качестве наказания в спецучреждение.