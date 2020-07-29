Генерала свердловской полиции будут судить за крупную взятку

Владимира Романюка судят за взятку в особо крупном размере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета К борцам с коррупцией в Екатеринбурге пришли с обысками ФСБ и СКР

В Октябрьском суде Екатеринбурга стартует процесс по делу бывшего замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка. Об этом URA.RU сообщили в суде. Согласно информации на сайте, заседание по его делу назначено на 30 июля на 9.30 утра, вести процесс будет судья Ольга Панфилова.

«Заседание состоится и пройдет в открытом режиме», — рассказал агентству сотрудник суда. Вопрос о присутствии прессы на процессе будет решаться председательствующим, исходя из возможностей помещения и необходимости соблюсти ограничения в связи с коронавирусом.

Экс-замначальника свердловского полицейского главка Владимир Романюк обвиняется по части 5 и части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки и крупном и особо крупном размере). Вместе с ним на скамье — Сергей Глущенко: его будут судить сразу по нескольким пунктам и частям статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Владимир Романюк был задержан в Москве в октябре 2018. Перед этим показания на него дал Эдуард Воронин — на тот момент руководитель ОЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) УМВД Екатеринбурга, которого обвиняли в крышевании армянского бизнеса.

По заявлению его адвоката Сергея Колосовского, который тогда защищал интересы Воронина, его подзащитный лишь выполнял приказы генерала Романюка (на днях Воронина осудили — суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 350 тысяч рублей).

Генерал Романюк сразу после задержания признался в получении взятки в 1,3 млн рублей. По данным источника «URA.RU» в следственных органах, при избрании меры пресечения он получил домашний арест в обмен на признательные показания. Процесс по его делу должен был начаться в марте, однако несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса.