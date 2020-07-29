Инсайд: «секта СССР» вербует сторонников по всему ХМАО

Одна из задач «сектантов» — извлечение коммерческой выгоды от продажи справок граждан СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО развивается секта радикалов – фанатиков СССР

В ХМАО члены группы «граждане СССР» планируют открыть свои представительства в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Лангепасе, Пыть-Яхе и Урае. По словам источника URA.RU, главная задача «граждан» — расширение сферы влияния и вербовка новых сторонников под эгидой отказа от нынешнего конституционного строя, а также — коммерческая деятельность. Об этом агентству рассказал бывший член «секты СССР» Владимир Антонов (фамилия изменена по просьбе собеседника).

«Только в Сургуте сторонников „граждан СССР“ уже около трехсот человек. Организаторы убеждают их, что Россия — это это коммерческая организация, а все, что сейчас существует в стране, принадлежит СССР. Также они считают, что современные рубли — это просто бумажки, которые в сравнение с советскими рублями почти ничего не стоят. При этом они выдают справки, на основании которых можно получить паспорт СССР. Конечно же они заинтересованы в том, чтобы сеть филиалов расширилась, это позволит зарабатывать больше», — объясняет Владимир.

Справки выдает «паспортно-визовая служба министерства внутренних дел СССР», ее стоимость 300 российских рублей. По словам источника агенства, в месяц «граждане» продают около 450 таких справок по всему ХМАО. Известные URA.RU лидеры «граждан СССР» — Галина Разихицкая и «начальник УВД ХМАО МВД РСФСР/СССР» Леонид Кучаев отказались общаться с журналистом агентства, а Людмила Радченко из Сургута не ответила на звонки.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте активизировались члены группы «граждане СССР», попытавшись вступить в коалиции с оппозиционными политическими партиями и общественными объединениями. А в день проведения парада Победы — 24 июня, «сектанты» собирались устроить марши, скандируя лозунги Союза Советов.