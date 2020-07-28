Правительство хочет засекретить закупки Роскосмоса

Госкорпорации «Роскосмос» могут позволить засекретить свои покупки. Правительство разработало проект постановления, по которому компания сможет определять исполнителей контрактов закрытым способом. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Установить, что при осуществлении закупки в сфере космической деятельности заказчики не размещают в единой информационной системе в сфере закупок информацию и документы», — говорится в документе. В пояснительной записке говорится, что меры необходимо принять из-за того, что информацию из контрактов Роскосмоса анализируют за рубежом, выявляя участников сделок.
Также предлагается сделать закрытым способ определения поставщика. Его хотят использовать при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию космического пространства, на создание космических материалов и технологий, а также на ремонт и обслуживание космической техники.
Предполагается, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года, передает сайт VSR42.Ru. Проект внес премьер-министр России Михаил Мишустин.
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