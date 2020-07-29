На юге России застрелили росгвардейца на глазах у возлюбленной

В Ингушетии трое неизвестных застрелили сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел на трассе федеральной автодороги «Кавказ» по направлению в сторону города Сунж.
«Жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Микаил Алиев», — передает Пятый канал.
Сообщается, что росгвардеец стоял в поле в районе трассы и разговаривал со своей девушкой. К ним подъехали трое неизвестных, завязался конфликт. В результате Алиева обстреляли из автоматического оружия через лобовое стекло его автомобиля LADA Granta. Мужчина сел в машину и проехал лишь 200 метров, однако от полученных ранений скончался. Отмечается, что у сотрудника Росгвардии был выходной, в кобуре не было его личного оружия. Сейчас на месте происшествия работает полиция, а свидетельница случившегося дает показания.
Руководство республиканского управления вневедомственной охраны выразило соболезнования родственникам и близким погибшего. Там подчеркнули, что будет оказана вся необходимая помощь в решении социальных вопросов и оформлении полагающихся выплат, сообщает Рен ТВ.
В начале июля сообщалось, что родственникам погибших полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН и Росгвардии могут повысить пенсии. Законопроект рассматривается в Госдуме. Согласно документу, надбавка для семей погибших героев России и Советского Союза составит 100%, для родных погибших ветеранов боевых действий — 32%. В пояснительной записке к внесенному законопроекту предусмотрено выделение для этих целей 1813,6 миллионов рублей в год.
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