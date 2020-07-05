Родственникам погибших силовиков планируют повысить пенсии

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Ранее стало известно о росте средней пенсии в России . Согласно данным Росстата, по сравнению с маем прошлого года, средняя пенсия выросла на 6,1%. Власти рассчитывают, что в следующем рост пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3%. В дальнейшем эти цифры будут снижаться, пишет издание « Ридус».

Согласно документу, надбавка для семей погибших героев России и Советского Союза составит 100%, для родных погибших ветеранов боевых действий — 32%. В пояснительной записке к внесенному законопроекту предусмотрено выделение для этих целей 1813,6 миллионов рублей в год.

«Правительственная инициатива — всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих к назначаемой им пенсии по потере кормильца устанавливать предусмотренные им повышения», — приводит «Парламентская газета» выдержку из законопроекта. Таким образом, парламентарии хотят устранить социальную напряженность среди военнослужащих.

Родственникам погибших при исполнении обязанностей полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН и Росгвардии могут повысить пенсии. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

Семьи военнослужащих могут рассчитывать на повышение пенсии от 32 до 100% Фото: Анна Майорова © URA.RU

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