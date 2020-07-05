04 июля 2020

Родственникам погибших силовиков планируют повысить пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, защитная маска, военнослужащие цво, репетиция парада, маска на лицо, военнослужащие
Семьи военнослужащих могут рассчитывать на повышение пенсии от 32 до 100% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Родственникам погибших при исполнении обязанностей полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН и Росгвардии могут повысить пенсии. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

«Правительственная инициатива — всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих к назначаемой им пенсии по потере кормильца устанавливать предусмотренные им повышения», — приводит «Парламентская газета» выдержку из законопроекта. Таким образом, парламентарии хотят устранить социальную напряженность среди военнослужащих.

Согласно документу, надбавка для семей погибших героев России и Советского Союза составит 100%, для родных погибших ветеранов боевых действий — 32%. В пояснительной записке к внесенному законопроекту предусмотрено выделение для этих целей 1813,6 миллионов рублей в год.

Ранее стало известно о росте средней пенсии в России. Согласно данным Росстата, по сравнению с маем прошлого года, средняя пенсия выросла на 6,1%. Власти рассчитывают, что в следующем рост пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3%. В дальнейшем эти цифры будут снижаться, пишет издание «Ридус».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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