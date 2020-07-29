В Кремле сообщили, когда Путин отчитается о доходах

Сведения о доходах российского президента Владимира Путина, а также сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[Декларации о доходах] будут опубликованы своевременно», — заверил РИА «Новости» Песков. Как напоминает агентство, из-за пандемии крайний срок подачи декларации был перенесен на 1 августа. Сведения о доходах президента и других российских чиновников, согласно законодательству, должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней после истечения срока подачи.
Согласно сведениям об имущественном положении и доходах президента, опубликованным на официальном сайте, в 2018 году (Владимир Путин заработал 8 648 353 рублей. То есть в среднем 720 696 рублей в месяц.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян снижается уровень доходов. Глава государства отметил важность поддержки этой категории граждан. Он выразил надежду, что Россия дальше не столкнется со вспышкой безработицы из-за коронавирусной инфекции, пишет агентство Nation News.
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