На Урал придут сильные дожди, а на Крайний Север — заморозки

С 29 июля и до конца месяца на Урале и в Сибири будут идти сильные дожди. В целом погода испортится на северо-западе, севере и юге европейской части России, а на Крайнем Севере ожидаются заморозки. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Ненастье накроет Свердловскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай, Красноярский край: везде сильный дождь, а в Республике Алтай — с градом», — рассказала «Российской газете» синоптик. В Магаданской области 30 июля ожидаются заморозки — температура воздуха понизится до минус двух градусов. А в Москве к концу июля похолодает до 20 градусов тепла.
По данным «Гисметео», в ближайшие дни в Свердловской области ожидается не выше 21 градуса тепла, а также грозы и ливни. Аналогичный прогноз — в Пермском крае. В Челябинской области — переменная облачность, возможен дождь, воздух прогреется до 24 градусов. Такая же погода в ближайшие дни будет в Курганской и Тюменской областях. В ХМАО и ЯНАО ожидаются дожди и 19 градусов тепла.
Ранее специалист «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во второй половине лета в центральной части России установится комфортная теплая погода, близкая к норме, пишет «Национальная служба новостей». По прогнозу синоптика, осень также будет достаточно комфортной, с температурными аномалиями в сторону увеличения.
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