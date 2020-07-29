Вырастут ли пенсии после изъятия денег у чиновников

Деньги пойдут на покрытие дефицита ПФР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсии россиян не увеличатся за счет поступления конфискованных у чиновников денег в Пенсионный фонд России (ПФР). Данные средства будут направлены на покрытие дефицита ПФР, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Минфин внес в Госдуму законопроект, который позволит изымать у граждан средства, законность получения которых не удастся доказать. В Минюсте уточнили, что действие данного закона будет касаться только госслужащих, пишет агентство Nation News. Однако экономисты выразили опасения, что данный законопроект позднее может быть распространен на всех граждан с серой зарплатой.

«Неподтвержденные доходы, которые будут изымать у нечистых на руку чиновников и предпринимателей, не увеличат пенсии, а сократят расходы бюджета на них», — сообщает издание. Дефицит ПФР в этом году, как предполагается, составит 118,4 млрд рублей даже с учетом поступлений из федерального бюджета.

По данным Генпрокуратуры, в 2019 году из-за коррупции государство потеряло более 55 млрд рублей, что составляет меньше половины текущего дефицита ПФР. В 2021 году из федерального бюджета в Пенсионный фонд планируется перевести 4,1 трлн рублей, уточняет газета.

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