Россиянам хотят вернуть часть пенсионных взносов

Россиянам могут вернуть излишне уплаченные пенсионные взносы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России могут изменить порядок уточнения платежа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Вместе с тем россиянам могут вернуть часть взносов, которые были излишне уплачены. Депутаты Госдумы приняли соответствующий документ в первом чтении.

Ранее Конституционный суд РФ признал, что ограничение права на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на пенсионное страхование не соответствует основному закону страны. «Авторы документа предлагают внести изменения в статьи Налогового кодекса РФ, которые препятствуют уточнению платежа в части суммы страховых взносов и возврату суммы уплаченных взносов», — пишет «Парламентская газета».

Данный законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию. Однако к этому времени необходимо определить, с какой даты будет распространяться действие нового закона. Ранее член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков заявил, что новые нормы могут распространяться на правоотношения, возникшие с января 2017 года.

Ранее в Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года, пишет «Национальная служба новостей». По данным ведомства, до 2024 года индексация пенсий будет выше предполагаемой инфляции. Затем рост пенсий будет зависеть от того, насколько станут увеличиваться доходы бюджета Пенсионного фонда России, уточняет «Утро.ру».

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