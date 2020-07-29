Дегтярев заявил, что митингующие успокоились, пообщавшись с ним

По словам Михаила Дегтярева, властям удалось выстроить диалог с митингующими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Ситуация в Хабаровском крае вселяет «осторожный оптимизм», а митингующие успокаиваются после разговоров с представителями власти. Во многом этого удалось добиться в результате выстраивания диалога с жителями региона, заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

«Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет», — цитирует Nation News Дегтярева. По словам главы региона, после переговоров с хабаровчанами он увидел у них готовность к решению проблем и понимание ситуации.

Дегтярев подчеркнул, что в регион продолжают прибывать радикально настроенные граждане, чтобы провоцировать хабаровчан на возобновление протестов. Однако он выразил надежду, что сотрудники полиции в ходе демонстраций не будут применять крайние меры.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля этого года, напоминает «Национальная служба новостей». Он заменил на этом посту Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела об организации убийств двух предпринимателей в 2006-2006 годах. После ареста и последующего снятия Фургала с должности губернатора, Хабаровский край захлестнула волна протестов, организованных его сторонниками.

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