Махонин первым выдвинулся в губернаторы Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сдал документы на регистрацию в краевую избирательную комиссию. Прямую трансляцию на своей странице в Instagram вел краевой избирком. В крайизбиркоме URA.RU уточнили, что Махонин стал первым из кандидатов в губернаторы, кто сдал необходимые документы.
Срок приема документов на регистрацию закончится в 18:00 29 июля. Претендентам на губернаторское кресло, помимо установленного пакета документов, необходимо предоставить для регистрации 102 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Самовыдвиженцам необходимо также представить порядка 20 тысяч подписей избирателей края. При этом 25% может быть собрано через портал «Госуслуги».
Ранее стало известно, что выборы губернатора будут проводиться 3 дня: с 11 по 13 сентября включительно. При этом голосование в период с 11 по 12 сентября, будет считаться досрочным.
На должность главы Пермского края претендуют 8 кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Андрей Михеев от партии «РОТ Фронт», Александр Репин от «Справедливой России», Олег Постников от «ЛДПР», врио губернатора Дмитрий Махонин, исполнительный директор машзавода им Дзержинского Павел Панков и Филипп Чернышев — все трое в порядке самовыдвижения.
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