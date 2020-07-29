Челябинский областной суд 29 июля приговорил депутата поселка Локомотивный Азата Зарипова к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Зарипов признан виновным в убийстве своей жены.
«Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитала приговор судья. Во время приговора озвучили, что из тела убитой женщины судебные эксперты изъяли 28 дробин и два пыжа. Зарипов стрелял из охотничьего ружья. Перед преступлением он выпил семь бутылок пива. Приговор депутат выслушал спокойно.
Трагический инцидент произошло 21 августа 2019 года 50-летний депутат-единоросс и главврач местной больницы на глазах у детей из охотничьего ружья застрелил жену, которая была на 17 лет младше его. Женщина увлеклась биржевой игрой, познакомилась в интернете с молодым человеком и заявила Зарипову, что собирается бросить его и уехать с детьми в Сибирь. По словам мужчины, он потерял контроль над собой после нецензурных слов в свой адрес, которыми супруга встретила его дома. Убийство произошло на глазах у детей.
Случившееся повергло в шок жителей Локомотивного. Депутат пользовался уважением и считался примерным семьянином. Психиатры признали Зарипова вменяемым, его членство в рядах «Единой России» было приостановлено. Свою вину депутат признал сразу, за него даже заступалась теща.
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