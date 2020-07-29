28 июля 2020
27 июля 2020

Глава отдела судебных приставов в ЯНАО лишился поста за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция Маленкина. Екатеринбург, служба судебных приставов
Госслужащий скрыл реальную информацию о своих доходах Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде начальника отдела судебных приставов уволили в связи с утратой доверия. Он скрыл реальную информацию о своих доходах и имуществе в декларации. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

За нарушения в составлении декларации глава отдела судебных приставов был уволен еще в январе, однако он решил обжаловать это решение. Чиновник обратился в Салехардский городской суд, где встали на его сторону. Судья признал, что доказательств, подтверждающих наличие заведомо неверных сведений в декларации, нет. Служащего восстановили в должности, с чем не согласилась прокуратура.

Прокурор, участвовавший в процессе, настаивал, что пристав совершил серьезное коррупционное нарушение, и подтвердил это доказательствами. «Суд округа удовлетворил апелляционное представление прокурора, отменил решение суда первой инстанции и отказал истцу в восстановлении на работе», — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Получить комментарий управления Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО к моменту публикации URA.RU не удалось. Там пообещали дать ответ позже.

В феврале 2020 года также в связи с утратой доверия должности лишился замначальника отдела судебных приставов в Муравленко. При предъявлении справки о доходах за 2018 год он скрыл, что получал деньги за сдаваемый в аренду гараж. Также выяснилось, что госслужащий получил в подарок от бизнесмена ремонт автомобиля, стоимость которую оценили в 121 тысячу рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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