В АТОР не исключили открытия границ с еще тремя странами

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
ОАЭ уже дали согласие на открытие своих границ для российских туристов Фото: Сергей Леонов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на несоответствие эпидемиологической обстановки заданным Роспотребнадзором стандартам, рассматривается вопрос об открытии границ с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

«Ситуация меняется день ото дня, поэтому не исключено, что эти страны будут следующими, куда откроется авиасообщение», — заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва». Она добавила, что сложно сказать, когда это произойдет.

Ломидзе подчеркнула, что при выборе стран Роспотребнадзор оценивает уровень эпидемиологической опасности (количество заболевших на 100 тысяч человек), а также готовность самих стран пойти на обоюдное открытие границ. При этом Россия уже получила согласие перечисленных выше стран на прием своих туристов.

В эту субботу Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщает «Национальная служба новостей». Некоторые СМИ выдвинули свои предположения о следующих странах. Самыми популярными вариантами стали Мальдивы, ОАЭ и Южная Корея.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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