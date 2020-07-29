28 июля 2020
27 июля 2020

Депутата челябинского заксобрания посмертно лишат статуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области. Депутаты. Челябинск., самсонов андрей
Андрей Самсонов формально остается депутатом, несмотря на кончину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области 30 июля рассмотрит на сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Самсонова. Поводом для такого решения стала смерть Самсонова, сообщили URA.RU в ЗСО.

«Это необходимая процедура и он должна быть рассмотрена на сессии заксобрания», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЗСО. Формально Самсонов еще остается в числе 60 депутатов ЗСО, так как не было принято официального решения о прекращении его полномочий досрочно.

Самсонов скончался 19 мая в Греции, куда уехал на лечение. Коллеги говорили о тяжелом заболевании и о проблемах в бизнесе депутата. В 2015 году Самсонов избрался в заксобрание при поддержке «Единой России». Досрочных выборов по его округу не будет, так как в сентябре состоятся выборы нового состава ЗСО.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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