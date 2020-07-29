Деньги будут изымать не только у госслужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Законопроект, предполагающий изъятие у граждан средств, полученных незаконным путем, больше всего ударит по самозанятым. Экономист из Российского института стратегических исследований Михаил Беляев рассказал URA.RU, что чаще всего деньги будут конфисковывать именно у них.

«Так называемые самозанятые, которые никому ничего не платят, подрывают основы экономики. В России их порядка 20 миллионов человек. Из тени вышло 750 тысяч человек, несмотря на то, что им предложили льготные условия выхода», — рассказал URA.RU Беляев. Согласно его подсчетам, если предположить, что они получают 100 тысяч рублей в месяц, они должны платить налог в размере четырех тысяч рублей (4%) в месяц. Если бы столько заплатил каждый самозанятый, получилось бы 80 млрд в месяц и 960 млрд в год. По словам экономиста, эти деньги не сравнимы с доходами крупного бизнеса и чиновников.

Однако, по прогнозу собеседника издания, чиновников привлекут к ответственности в первую очередь, потому что в случае с ними проще всего доказать источник происхождения доходов. Но сложность в том, что значительная часть активов чиновников записана на их родственников, поэтому госслужащие чисты перед законом. Как правило, их родственники — успешные бизнесмены, которые оправдывают происхождение всех этих доходов.

После чиновников незаконно полученные деньги начнут конфисковывать у бизнесменов, считает Беляев. Однако и с ними разобраться будет не так просто, так как многие крупные предприниматели пользуются схемами отмывания денег, используют офшоры, уклоняются от уплаты налогов, действуют в серой зоне и в некоторых случаях работают с бюджетными деньгами, пояснил эксперт. Из-за существующих сложностей, по мнению экономиста, закон может так и не быть реализован.

Бывший сотрудник Министерства финансов РФ, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев также считает, что данный законопроект может затронуть не только госслужащих, но и другие категории граждан. «У нас все очень просто распространяется с одних на других. Легко зачеркнуть строчку в уже действующем законопроекте, гораздо легче, чем писать его заново», — рассказал он URA.RU. Он также отметил, что покрыть дефицит ПФР за счет конфискации денег только у чиновников будет невозможно.

Ранее сообщалось, что Минфин внес в Госдуму законопроект, который предлагает изымать у граждан средства, законность получения которых не удастся доказать. Ожидается, что его поддержит большинство депутатов. Позднее в Минюсте разъяснили, что действие положений будет касаться только госслужащих. Эти деньги пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда России, который превышает 650 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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