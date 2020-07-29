28 июля 2020

В Свердловской области вновь растет заболеваемость коронавирусом. КАРТА очагов заражения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 20 157 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Серова, Талицкого и Туринского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

За сутки зафиксировано восемь погибших от COVID. Больше было только 10 июля (10 умерших), 25 июля (11 человек), а также 14 и 17 июля (по 9 умерших). Заболеваемость инфекцией также демонстрирует рост — накануне было зафиксировано заболевших. Благодаря хорошим показателям по заболеваемости в предыдущие дни (последнюю неделю шло снижение числа новых случаев COVID) коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня равен 0,94.

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Состояние 137 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 124 находятся в реанимации, в том числе 64 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 711 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 624 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 15 635 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

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© Служба новостей «URA.RU»
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