27 июля 2020

Свердловская область — вторая в России по числу заболевших COVID. В регионе пошло снижение. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория БСМП. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь, фельдшер, машина скорой помощи, коронавирус
Ситуация с коронавирусом в региона остается напряженной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 19 934 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Трое пациентов скончались от коронавируса. Свердловская область находится на втором месте среди регионов России по новым случаям COVID (больше только в Москве — 674), при этом в регионе началось снижение заболеваемости.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+180), Березовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила и Режа», — рассказали в свердловском оперштабе.

Число новых случаев заболевания COVID в регионе в последние дни находилось около цифры 250: 23 июля было выявлено 249 заболевших, 24-го — 248, 25-го числа — 251, 26-го — 241. Накануне в Свердловской области было зафиксировано 252 новых случая коронавируса. Сегодня в регионе впервые фиксируется ощутимый спад заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции (Rt) при этом оказался меньше единицы (0,99) (также впервые за последние дни). При дальнейшем снижении регион может выйти на коэффициент Rt 0,8 (какой и должен быть на втором этапе снятия ограничений).

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Состояние 148 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 124 лежат в реанимации, в том числе 60 — на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 725 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 509 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 15011 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19. На ней — число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

При дальнейшем снижении регион может выйти на коэффициент Rt 0,8 (какой и должен быть на втором этапе снятия ограничений).
Инфографика: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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