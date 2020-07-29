«Уралвагонзавод» из-за кризиса намерен сократить рабочую неделю

На предприятии возникли проблемы с заказами на гражданскую продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в корпорацию «Ростех») с 1 октября может ввести на предприятии неполную рабочую неделю. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Алексей Балыбердин (избирался по Нижнетагильскому округу).

«Заблаговременно выпущен приказ по „Уралвагонзаводу“ о переходе на неполную рабочую неделю с начала октября. На предприятии возникли небольшие проблемы с заказами на гражданскую продукцию: полувагоны, цистерны. По гособоронзаказу — завод обеспечен работой. Я точно знаю, что руководство работает над этим вопросом — встречается в „высоких кругах“, чтобы обеспечить загрузкой „Уралвагонзавод“. Если что-то не получится, то согласно приказу, людей можно будет вывести на четырехдневную рабочую неделю. Уверен, что за два месяца пакет заказов стабилизируется, и завод будет работать в привычном режиме», — уточнил депутат.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе завода не удалось. На УВЗ был отправлен запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее из-за экономического кризиса и приостановления контрактов с заказчиками другое крупное предприятие на Урале — корпорация «ВСМПО-АВИСМА» перевела часть персонала на неполную рабочую неделю и законсервировала некоторые производственные площадки. Проблемы с контрактами возникали и на нижнетагильском заводе — НТЗМК. Сокращенный режим работы на предприятии действовал всего неделю. При этом управляющий уточнил, что вопрос о «трехдневке» может вновь стать актуальным в октябре 2020 года.

Корпорация «Уралвагонзавод» известна в мире как производитель бронетанковой техники. На протяжении многих лет она лидирует в отечественном грузовом железнодорожном машиностроении. На предприятии трудятся около 28 тысяч человек.