Рабочие за неделю до сокращения работы поделились проблемами с администрацией и полпредством Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК) возвращается к обычному режиму работы после периода трехдневной рабочей недели. Содействие в поиске новых заказов пообещали оказать в полпредстве президента России в УрФО. Об этом URA.RU сообщил управляющий предприятия Виталий Парфенов.

«Менеджмент завода проявил чудеса договороспособности. Мы с нашими постоянными контрагентами сдвинули на третий квартал наши заказы, которые приходятся на четвертый. Сейчас мы фактически освобождаем четвертый квартал для выполнения заказов под объекты Универсиады-2023. В полпредстве нам сказали, что окажут содействие. Поучаствовать в одном [проекте] уже есть надежда. Переговоры по нему уже велись», — уточнил Парфенов.

В итоге сокращенный режим работы НТЗМК действовал всего неделю. О возвращении к прежнему расписанию управляющий сообщил на встрече со штатом предприятия 6 июля. При этом Парфенов уточнил, что вопрос о «трехдневке» может вновь всплыть в октябре 2020 года.

НТЗМК с 1 июля перешел на трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия новых контрактов. О проблемах с контрактами заявляли рабочие завода. Они готовы были выйти на пикеты и митинги. Сейчас на предприятии работает более 900 человек.