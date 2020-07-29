Светлана Кузнецова возглавляет прокуратуру Екатеринбурга в июле 2015 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генпрокурор РФ Игорь Краснов продлил полномочия прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, которая работает в должности с 2015 года, еще на пять лет. Об этом URA.RU сообщили источники в надзорном органе. Таким образом, руководители ведомства встали на сторону Кузнецовой в ее аппаратном противостоянии с собственным заместителем Венерой Курьяковой.

«Кузнецова прошла все согласования, ей продлили полномочия. Курьякова, скорее всего, покинет ведомство», — поделился инсайдер. По словам другого источника агентства, бывший супруг Венеры Курьяковой, замначальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков также может лишиться своей должности. По информации URA.RU, когда кандидатура Кузнецовой согласовывалась на областном уровне, он лоббировал назначение Курьяковой.

В пресс-службе свердловской прокуратуры не стали комментировать информацию о продлении полномочий прокурора Екатеринбурга. Также в ведомстве опровергают наличие кулуарной интриги в этом вопросе. Ранее представитель ведомства Марина Канатова отмечала, что работа Кузнецовой была «признана соответствующей ведомственным приказам» по итогам внутренней проверки в первом квартале 2020 года.

До того, как Кузнецова возглавила прокуратуру Екатеринбурга в июле 2015 года, она возглавляла прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила.