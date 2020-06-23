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На момент публикации получить комментарий самой Кузнецовой не удалось (она находится в отпуске). «В первом квартале 2020 года проводилась комплексная проверка организации работы прокуратуры Екатеринбурга. И работа прокурора Кузнецовой признана соответствующей ведомственным приказам», — прокомментировала URA.RU представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Кузнецова исполняет полномочия с июля 2015 года (до этого она возглавляла прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила). Согласно процедуре, в ближайшее время срок ее полномочий должен быть продлен либо ее место должен занять другой человек, назначенный генпрокурором РФ по представлению областной прокуратуры. Источник агентства в надзорном ведомстве отметил, что в данный момент кандидатура Кузнецовой находится на согласовании в Москве.

Источники агентства отмечают, что назначению Венеры Курьяковой может препятствовать потенциальный конфликт интересов, который в таких случаях подробно разбирается кадровой комиссией Генпрокуратуры. В уральском управлении Генпрокуратуры отказались комментировать информацию о лоббизме со стороны Курьякова.

Курьяков приобрел известность благодаря разбирательству с мошенническими схемами по закупке противораковых препаратов в регионе. Кроме того, он известен как инициатор возобновления проверки по гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.

При этом инсайдер в городской прокуратуре отмечает, что за соблюдением законодательства городской властью отвечает как раз Венера Курьякова, которую называют главным кандидатом на позицию. Ее муж, Андрей Курьяков, имеет широкий лоббистский ресурс, отмечают источники URA.RU. В ноябре прошлого года его назначили замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. До этого он восемь лет возглавлял управление по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры.

По информации URA.RU, возможная отставка Кузнецовой связана с двумя факторами: возрастом (Кузнецовой 55 лет) и союзом с городской администрацией. «Кузнецова занимает соглашательскую позицию в отношении мэрии. Последние заседания городских штабов по коронавирусу, действия в отношении районов это отчетливо показывают», — рассказал источник URA.RU.

В ближайшее время в Екатеринбурге может смениться городской прокурор, сообщают URA.RU источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, на место руководителя надзорного ведомства в уральской столице Светланы Кузнецовой претендует ее заместитель Венера Курьякова — супруга Андрея Курьякова, замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Светлана Кузнецова возглавляет прокуратуру Екатеринбурга с 2015 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

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