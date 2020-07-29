В Тюмень попала крупная партия опасных арбузов

Тюменцы утверждают, что арбузы продают в крупных супермаркетах Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменских супермаркетах продаются арбузы с высоким содержанием нитратов. Об этом URA.RU сообщили жители города. По их словам, отравленную ягоду они приобрели не у лоточников, а в крупных сетевых магазинах.

«Мне говорили знакомые, что еще рано покупать арбузы. Мол, сезон только в конце августа. Я не послушал и купил большой арбуз в супермаркете возле дома. Разрезал — вроде, красный, но на вкус оказался вообще не сладким. Проверил на нитраты и сразу выбросил. Там в несколько раз больше допустимой нормы показало», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

Другой инсайдер URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал о том, что в Тюмень попала крупная партия арбузов с высоким содержанием нитратов. «Эти арбузы с овощебаз быстро разошлись по тюменским супермаркетам, потому что отдавали их за копейки», — пояснил он агентству.

Получить оперативный комментарий в тюменском управлении Роспотребнадзора URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены крупным ритейлерам, которые работают на территории Тюменской области (в том числе, в торговые сети «Монетка», «Пятерочка», «Магнит» и «Лента»). Ранее агентство писало о том, что в Тюмень завезли тонны отравленной клубники из Киргизии.