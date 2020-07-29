Челябинские силовики раскрыли преступную группировку

Игровое оборудование было изъято и уничтожено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в создании организованной преступной группировки (ст.210 УК РФ) и создании сети подпольных казино (ст. 171,2 УК РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, в состав группировки входило 25 человек.

«По версии следствия обвиняемый вместе с соучастниками в период с мая 2018 по январь 2019 года незаконно проводили азартные игры в нежилых помещениях в Челябинске», — заявили в пресс-службе. Подпольные игровые залы находились на улицах Молодогвардейцев, Кирова, Сталеваров, Салютной и Братьев Кашириных. Доход ОПГ составил 5,9 млн. рублей. Игровое оборудование было изъято и уничтожено.

Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы на него переданы в Калининский районный суд. В отношении 24 соучастников преступления, в том числе троих организаторов преступного сообщества, дело продолжает расследоваться.