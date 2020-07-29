Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В ходе заседания российский лидер выступит с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.
«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков. На совещании также выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На сегодняшний день в России выявлено более 828 тысяч заболевших коронавирусом, проведено более 27,5 млн тестов на выявление COVID-19. По словам министра здравоохранения Мурашко, в российской столице формируется популяционный иммунитет к коронавирусу, однако в ряде других регионов число заболевших увеличивается, пишет RT.
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