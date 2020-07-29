Сургутянин заключен под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Сургута грозит до 15 лет тюрьмы за то, что он убедил 16-летнюю тюменку попробовать наркотики. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. Сургутянину предъявлено обвинение по п. «А» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, 21-летний наркоман 11 июля был в Тюмени, где склонил свою знакомую попробовать запрещенные вещества. Согласившись на предложение, тюменка попала в больницу, где до сих пор находится в тяжелом состоянии. О том, что грозит ее здоровью, не сообщается.

Обвиняемый по ходатайству следствия заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.