Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако повода расслабляться нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону», — цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что снимать ограничительные меры следует осторожно, так как поспешность может привести к повторному росту числа инфицированных. По словам главы государства, еще не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения новых заражений, но в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 29 июля президент заслушает доклады чиновников, и сам выступит с заявлениями по ситуации с пандемией. Также на совещании обсудят подготовку к осенне-зимнему периоду в России, передает телеканал 360.
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