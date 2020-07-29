Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако повода расслабляться нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону», — цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что снимать ограничительные меры следует осторожно, так как поспешность может привести к повторному росту числа инфицированных. По словам главы государства, еще не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения новых заражений, но в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 29 июля президент заслушает доклады чиновников, и сам выступит с заявлениями по ситуации с пандемией. Также на совещании обсудят подготовку к осенне-зимнему периоду в России, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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