Жителей Курганской области оставили без газа

Газ не привозят в отдаленные села Курганской области Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В отдаленные села Курганской области не привозят баллоны с газом. Об этом в соцсетях сообщили жители нескольких районов региона.

«Крайне сложная ситуация сложилась в Лебяжьевском районе, в частности с работой райгаза. Данное учреждение отказывается обеспечивать отдаленные села газом, на звонки не отвечают <…>, необоснованно делают отказы в привозе заправленных баллонов», — написал житель Лебяжьевского района. По его словам, заправлять баллоны приходится в Кургане, который находится в 135 километрах. На похожую ситуацию пожаловались жители Альменевского, Куртамышского и Притобольного районов.

В приемной АО «Курганоблгаз» корреспонденту URA.RU объяснили, что за доставку газа в баллонах отвечает филиал компании «Газэнергосеть Оренбург». На момент написания новости до приемной организации дозвониться не удалось. На сайте компании с 29 июня размещено объявление о перегрузке телефонной связи.

На заседаниях Курганской областной думы эта проблема поднималась неоднократно. «Срок эксплуатации баллонов, находящихся у населения, истекает, а поставщик из-за нехватки денежных средств не успевает закупить новые», — заявлял заместитель председателя облдумы Марат Исламов.

На последней встрече гендиректор «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин объяснил, что курганский филиал компании «находится в предбанкротном состоянии и реально может просуществовать до осени». Он связал это с повышением цены на пропан и другими обстоятельствами. Бородин предложил правительству Курганской области выделить дотации филиалу.

Корреспондент URA.RU направил запрос в областной департамент информационной и внутренней политики с просьбой прокомментировать это предложение.