Голикова рассказала, когда в России начнется учебный год

В российских школах новый учебный год начнется 1 сентября, если в отдельных регионах ну будет новых рисков распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
«Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что проведение школьных линеек должно быть при строгом соблюдении эпидемиологических мер. Также во всех школах будет проведена дезинфекция, измерение температуры и обеспечение антисептическими и защитными средствами, отметила вице-премьер.
Что касается вузов, Голикова сказала, что 92% заведений готовы начать учебный год с 1 сентября. Остальные, по ее словам, приступят к занятиям с 14 сентября. Но если будет необходимо, вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца, сообщила Голикова.
Президент РФ Владимир Путин сегодня (29 июля) проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. На нем глава государства заявил, что в целом по стране обстановка с распространением коронавируса стабилизировалась, пишет RT. Он также призвал неспешно снимать ограничения, чтобы не допустить второй волны заболеваемости, передает агентство Nation News.
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