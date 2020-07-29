Предприниматели утверждают, что работают по закону и исправно пополняют бюджет налогами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация киоскеров пришла в мэрию Екатеринбурга, чтобы потребовать от градоначальника Александра Высокинского объяснений за слова, сказанные накануне. Как сообщало URA.RU, мэр заявил, что городские власти не отказались от тотального сноса киосков.

«Планов отказа от выноса киосков у нас нет. Этим надо заниматься. Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет», — заявил Высокинский. Предприниматели называют его слова ложью. «Мы работаем строго по закону. Наш мэр утверждает, что мы не платим налоги. Но это откровенная ложь. Если посчитать со всех НТО — а на текущий момент их в городе 2 300 — только по аренде земли, которая зачисляется целиком в городской бюджет, мы платим более 200 миллионов рублей в год. Примерно такую же сумму мы вносим в виде единого налога на вмененный доход (большинство киосков оформлены на ИП). Если добавить к этому социальные платежи за сотрудников, которых на каждом объекте по 3-4 человека, оплату за вывоз мусора, уборку остановочных комплексов, на которых расположены киоски, охрану и так далее, то мы получим сумму в миллиард рублей ежегодно, а то и больше», — заявил предприниматель Аркадий Нестеров. Он предположил, что на местах их торговых объектов мэрия разместит так называемые «умные остановки», на обслуживание которых будут ежегодно списываться сотни миллионов рублей.

Предприниматели попытались проникнуть в приемную Высокинского или хотя бы записаться на прием к градоначальнику. Сначала к делегатам вышла помощница вице-мэра по торговле Владимира Боликова, которая заявила, что вопрос находится вне ее компетенции. Прибывшим предложили звонить непосредственно в приемную мэра, где после первого звонка перестали брать трубку. В конечном итоге к предпринимателям вышел охранник, который заявил, что в связи с коронавирусом мэрия объявлена режимным объектом, поэтому диалог чиновников с ними не состоится.

«Мы будем обращаться в прокуратуру, к полпреду президента в УрФО, губернатору и уполномоченному по правам предпринимателей», — заявил глава ассоциации екатеринбургских киоскеров Денис Рудаков.

Стоит напомнить, что конфликт между представителями нестационарной торговли и мэрией длится уже более года. После того, как Высокинский заявил о намерении снести киоски с городских улиц, киоскеры пожаловались губернатору и в прокуратуру. Мэрию до 1 января 2020 года обязали подписать с бизнесменами договоры аренды торговых мест без проведения аукциона сроком на 3 года. Однако городские чиновники протянули с принятием нормативной документации, и городской документ о порядке заключения таких договоров утвердили только весной. Сроки договорной кампании перенесли на 1 июля 2020 года, однако до сих пор большинство договоров остается неподписанными — предприниматели опасаются, что после этого мэрия прогонит их с занимаемых мест.

«С договорами мы не согласны. Мы пробовали составлять протоколы разногласий на те договоры, что навязывает администрация района по указке администрации города. Но пока нет примеров, чтобы чиновники пошли нам навстречу. Сами районы в частной беседе говорят: да, мы понимаем, что есть пункты, которые нарушают ваши права, но ничего сделать не можем», — рассказал предприниматель Олег Макшаков. По его словам, типовая форма договора фактически предполагает, что власти в любой момент могут в одностороннем порядке снести нестационарный торговый объект.